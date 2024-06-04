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Седан Changan Lamore появился на российском рынке в конце прошлого года, но особой популярности не снискал

Седан Changan Lamore появился на российском рынке в конце прошлого года, но особой популярности не снискал

﻿﻿Линейка продуктов Changan значительно выросла за последний год — мы протестировали потрясающие кроссоверы Uni-K и Uni-T, несколько новых внедорожников CS35 Plus и CS55 Plus, доступных по цене моделей Alsvin и Eado Plus, а также один с более спортивным кузовом Uni-T.

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