Седан Changan Lamore появился на российском рынке в конце прошлого года, но особой популярности не снискал

Линейка продуктов Changan значительно выросла за последний год — мы протестировали потрясающие кроссоверы Uni-K и Uni-T, несколько новых внедорожников CS35 Plus и CS55 Plus, доступных по цене моделей Alsvin и Eado Plus, а также один с более спортивным кузовом Uni-T.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии