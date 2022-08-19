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Российская сборная на конкурсе «Тактический стрелок» по результатам третьего этапа заняла третье место

Российская сборная на конкурсе «Тактический стрелок» по результатам третьего этапа заняла третье место

Участники конкурса оценивались на основании временных показателей, точности стрельбы, правильности выполнения упражнений и соблюдения требований безопасности.

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