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ДумаТВ

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ГД дала регионам право определять виды транспорта для движения по «выделенкам»

ГД дала регионам право определять виды транспорта для движения по «выделенкам»

Госдума на пленарном заседании во вторник, 21 июля, приняла во втором и третьем чтениях закон, который в том числе позволит регионам определять виды транспорта, которые смогут передвигаться по так называемым выделенкам — полосам для маршрутного транспорта.

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