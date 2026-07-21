ГД дала регионам право определять виды транспорта для движения по «выделенкам»

Госдума на пленарном заседании во вторник, 21 июля, приняла во втором и третьем чтениях закон, который в том числе позволит регионам определять виды транспорта, которые смогут передвигаться по так называемым выделенкам — полосам для маршрутного транспорта.
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