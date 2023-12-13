Как остров Даманский перешёл Китаю? Российско-китайские отношения в части территорий

Когда, как и почему русский остров Даманский стал китайским Чжэньбао? И встаёт вопрос, продолжится ли передача спорных территорий России Китаю в будущем? Китайские провокации и советский ответ на острове Даманский Ровно 55 лет назад, в начале декабря 1968 года, на дальневосточной реке Уссури стал лёд.
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