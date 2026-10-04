Автомобиль Москвич 403, 1963г в Луганске - 120 000 руб

Продам автомобиль Москвич 403 на ходу, на РОССИЙСКОЙ регистрации, варить-подваривать - нигде не требуется; кроме КПП и передних сидений - все родное.
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