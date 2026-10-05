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Омск

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Через год банкротства «Омской областной газовой компании» власти ответили на жалобы

Министр энергетики региона заявил, что каждый эпизод отключения находится на контроле надзорных и правоохранительных органов, а также прорабатывается смена поставщика газа.

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