Утром 14 октября Киев подвергся массированной атаке ракетами и беспилотниками. После взрывов в городе начались перебои с электричеством, жители левобережья сообщили об отключениях, пишет Life.
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