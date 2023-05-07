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WP: Украинские власти боятся, что контрнаступление Киева не оправдает ожидания Запада

WP: Украинские власти боятся, что контрнаступление Киева не оправдает ожидания Запада

Политические обозреватели ежедневной газеты Washigton Post убеждены в том, что политическое руководство киевского режима испугано возможностью не суметь оправдать ожидания по поводу наступательных действий, сформировавшиеся в западных державах.

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