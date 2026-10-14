Гости из солнечной однушки Димы Журавлёва вспоминают отпуск и наслаждаются Бархатным Меломаном. В этот раз Игорь Чехов, Жасмин, Маша Маркова и Моя Мишель исполнят хиты всех набережных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым