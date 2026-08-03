После пропажи самолёта Cessna 182 в Иркутской области возбудили уголовное дело

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело после исчезновения легкомоторного самолёта Cessna 182, выполнявшего авиамониторинг лесопожарной обстановки в Иркутской области.
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