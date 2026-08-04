Политика как он...
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Политика как она есть

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Fox News: в США арестовали женщину, укравшую около 100 кошек

Fox News: в США арестовали женщину, укравшую около 100 кошек

В США арестовали 77-летнюю Гейл Джустино, подозреваемую в краже около 100 кошек, сообщает Fox News. В ее доме были найдены животные, которые содержались в антисанитарных условиях – в здании без работающего кондиционера температура превышала 40 градусов, а полы были покрыты слоем экскрементов.

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