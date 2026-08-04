Fox News: в США арестовали женщину, укравшую около 100 кошек

В США арестовали 77-летнюю Гейл Джустино, подозреваемую в краже около 100 кошек, сообщает Fox News. В ее доме были найдены животные, которые содержались в антисанитарных условиях – в здании без работающего кондиционера температура превышала 40 градусов, а полы были покрыты слоем экскрементов.