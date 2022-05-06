Польский президент Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной больше не будет

Польский президент Анджей Дуда заявил, что границ между Польшей и Украиной не будет. Дуда во время выступления по случаю Дня польской диаспоры в Варшаве выразил надежду, что народы двух стран Украины и Польши будут «вместе жить на этой земле».
Польский президент Анджей Дуда заявил, что границ между Польшей и Украиной не будет. Дуда во время выступления по случаю Дня польской диаспоры в Варшаве выразил надежду, что народы двух стран Украины и Польши будут «вместе жить на этой земле».
Свежие комментарии