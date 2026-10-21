С сентября по ноябрь 2025 года ребенок не получал необходимый препарат из-за его отсутствия в аптеках.
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