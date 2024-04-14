Советник главы ДНР Кимаковский заявил о росте числа взятых в плен солдат ВСУ

В последнее время количество взятых в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось. Об этом РИА Новости рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии