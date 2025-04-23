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Россиянам рассказали о первом признаке проблем с сердцем

Россиянам рассказали о первом признаке проблем с сердцем

Первым признаком проблем с сердцем станет снижение переносимости физической нагрузки, рассказал терапевт, кардиолог, член Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца Ярослав Ашихмин.

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