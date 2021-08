Вы выключаете свет перед сексом, потому что чувствуете себя более комфортно в темноте? Вы говорите своему сексуальному партнеру, что секс был превосходным, хотя вы ничего не чувствовали? Секс с мужем или парнем вам напоминает сценарий, который вы уже наизусть давно знаете? В этой статье я расскажу вам о 10 самых распространенных плохих привычках в постели […] The post САМЫЕ ПЛОХИЕ ПРИВЫЧКИ В ПОСТЕЛИ first appeared on Эхо.