Рублев о выходе в четвертый круг в Индиан-Уэллс: «Теперь нет никакого давления – я уже сыграл здесь лучше, чем когда-либо»

Андрей Рублев прокомментировал победу над Фрэнсисом Тиафу в третьем круге в Индиан-Уэллс. «Играть с Фрэнсисом никогда не бывает легко, поэтому я рад, что победил и впервые вышел в четвертый круг в Индиан-Уэллс.

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