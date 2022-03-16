Рублев о выходе в четвертый круг в Индиан-Уэллс: «Теперь нет никакого давления – я уже сыграл здесь лучше, чем когда-либо»

Андрей Рублев прокомментировал победу над Фрэнсисом Тиафу в третьем круге в Индиан-Уэллс. «Играть с Фрэнсисом никогда не бывает легко, поэтому я рад, что победил и впервые вышел в четвертый круг в Индиан-Уэллс.