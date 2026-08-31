Глава Надымского района поздравил жителей села Нори со 130-летием

Село Нори — самое небольшое в Надымском районе — празднует 130‑летие. Здесь живут коми‑зыряне, ненцы, ханты и русские, которых объединяет любовь к родной земле и уважение к труду, сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских.
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