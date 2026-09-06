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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кевин Дюрэнт отреагировал на новый контракт Амена Томпсона на 208 млн долларов

Звезда «Рокетс» Кевин Дюрэнт лаконично отреагировал в соцсетях на подписание Аменом Томпсоном нового 5-летнего контракта с клубом на 208 миллионов долларов.

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