У подростка в Кемерове выявили вейп-ассоциированное заболевание легких

Подростку в Кемерове поставили диагноз «вейп-ассоциированное заболевание легких», его доставили в больницу после двух лет курения электронных сигарет.
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