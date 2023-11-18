Какие стиральные порошки «убьют» машинку: смотрим внимательно на состав

Обязательно должен быть один важный компонент для сохранности прибораМногие хозяйки предпочитают подходить к тратам семейного бюджета грамотно и рационально: если недорогие средства справляются с уборкой хорошо, то зачем переплачивать за более дорогие и брендированные товары? В этом они, конечно, могли быть правы, если бы не одно "но" – состав у экономичной продукции довольно часто вызывает у специалистов настороженность.