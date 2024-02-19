Ванилла SU
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Ванилла SU

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Без названия

﻿﻿"Поскольку большую часть времени я провожу за компьютером, у меня часто болит шея. Есть ли какие-то упражнения или методики для снятия напряжения и расслабления мышц шеи? И вообще, как правильно работать за компьютером, не навредив спине?» Анна, 31 год Ответ специалиста: боль и напряжение в шее – проблема современного человека, который большую часть жизни проводит за компьютером или с гаджетами в руках.

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