Без названия

﻿﻿"Поскольку большую часть времени я провожу за компьютером, у меня часто болит шея. Есть ли какие-то упражнения или методики для снятия напряжения и расслабления мышц шеи? И вообще, как правильно работать за компьютером, не навредив спине?» Анна, 31 год Ответ специалиста: боль и напряжение в шее – проблема современного человека, который большую часть жизни проводит за компьютером или с гаджетами в руках.