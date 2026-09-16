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Правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива для производителей

Правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, информированные о результатах совещания у вице-премьера Александра Новака.

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