В Китае активировали чрезвычайные меры реагирования на наводнения

Активировал меры чрезвычайного реагирования IV уровня в связи с возможными наводнениями Государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухой КНР в провинциях в Фуцзянь и Гуанси 18 мая, сообщает агентство Синьхуа.
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