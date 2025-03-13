Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Алкоголь в умеренных дозах повышает «хороший» холестерин (ЛПВП) и снижает «плохой» (ЛПНП), улучшая состояние сосудов, выяснили учёные Гарварда.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Алкоголь в умеренных дозах повышает «хороший» холестерин (ЛПВП) и снижает «плохой» (ЛПНП), улучшая состояние сосудов, выяснили учёные Гарварда.
Свежие комментарии