Путин посмертно наградил военкора Максудова орденом Мужества

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества военкора телеканала «Россия 24» Бориса Максудова, погибшего при выполнении своих профессиональных обязанностей после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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