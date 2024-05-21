Российские туристы выбирают Египет вместо Турции из-за высоких цен

За последние месяцы число российских туристов, посещающих Египет, значительно увеличилось. Министр туризма и древностей страны сообщил о 15-процентном увеличении числа гостей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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