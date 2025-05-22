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Царьград

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"Сколько ещё дебильных приказов должно быть отдано?": Удар по главному полигону ВСУ вывел из себя украинских политиков. Винят Сырского

"Сколько ещё дебильных приказов должно быть отдано?": Удар по главному полигону ВСУ вывел из себя украинских политиков. Винят Сырского

Главкому ВСУ Александру Сырскому вновь предрекают отставку из-за удара ракеты "Искандер" по полигону под Шосткой в Сумской области, где в момент удара на плацу находились силы спецназа.

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