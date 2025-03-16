Антон Орлов: США, идя на уступки по Украине, только выигрывают

Владимир Барышев

Херня все подобные рассуждения, как были америкосы и западные европейцы, бандитами грабящими весь остальной мир, так и продолжают это делать, пока им Россия в очередной раз не разобъет в очередной раз их мерзкие хари в кровь! Но когда ни будь, это будет в последний раз для всех.....