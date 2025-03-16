Антон Орлов: США, идя на уступки по Украине, только выигрывают

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Владимир Барышев
Херня все подобные рассуждения, как были америкосы и западные европейцы, бандитами грабящими весь остальной мир, так и продолжают это делать, пока им Россия в очередной раз не разобъет в очередной раз  их мерзкие хари в кровь! Но когда ни будь, это будет в последний раз для всех.....
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15 час.
Игорь Максаков
Да хватит уже торговлей с Западом заниматься? Что нам не хватает? Пора уже в России с капитализмом кончать играть в жмурки. Кто от этого выигрывает? Только несколько сот воров. А народу что? Перхоть.
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12 час.
Nikolia Vovchenko
Скотская статейка от &quot;наших&quot;авторов...Знать&quot;кто то&quot;уже прощупывает обстановку ,чтобы втихаря договариваться с фашистами
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2 час.
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