«Штаты могут рассчитаться с нами за минуту, а Европе придётся потратить на возврат долгов месяцы или даже годы» Михаил Зубов Фото: IMAGO/Future Image/ ТАСС Материал комментируют: Антон Орлов Константин Смирнов Минпромторг начал составлять список санкций, которые мешают российским компаниям вести бизнес.
Антон Орлов: США, идя на уступки по Украине, только выигрывают
Комментарии
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Владимир Барышев
Херня все подобные рассуждения, как были америкосы и западные европейцы, бандитами грабящими весь остальной мир, так и продолжают это делать, пока им Россия в очередной раз не разобъет в очередной раз их мерзкие хари в кровь! Но когда ни будь, это будет в последний раз для всех.....
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15 час.
Игорь Максаков
Да хватит уже торговлей с Западом заниматься? Что нам не хватает? Пора уже в России с капитализмом кончать играть в жмурки. Кто от этого выигрывает? Только несколько сот воров. А народу что? Перхоть.
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12 час.
Nikolia Vovchenko
Скотская статейка от "наших"авторов...Знать"кто то"уже прощупывает обстановку ,чтобы втихаря договариваться с фашистами
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2 час.
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