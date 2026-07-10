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Экс-премьер Италии Конте: ЕС нужен спецпредставитель для диалога с Россией

Экс-премьер Италии Конте: ЕС нужен спецпредставитель для диалога с Россией

Лидер итальянского оппозиционного «Движения 5 звёзд», экс-премьер Италии Джузеппе Конте призвал Евросоюз назначить спецпредставителя для переговоров с Россией вместо того, чтобы продолжать гонку вооружений.

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