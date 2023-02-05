Зачем учить ребёнка финансовой грамотности и как это правильно сделать

Финансовая грамотность – это основа для успешного существования в обществе. Обладая ею, человек начинает рациональнее распоряжаться своими деньгами, растить капитал и инвестировать – что позволяет ему сформировать более устойчивое положение.
Финансовая грамотность – это основа для успешного существования в обществе. Обладая ею, человек начинает рациональнее распоряжаться своими деньгами, растить капитал и инвестировать – что позволяет ему сформировать более устойчивое положение.
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