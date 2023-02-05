Metro новости

72 246 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    .В Киеве заговорил...
  • Серж Южанин
    .В Киеве заговорил...
  • дмитрий
    Теперь ни кто не узнаёт сколько нашъ парламентарии набрали себе недвижимости)))))))В Госдуме рассказ...

Зачем учить ребёнка финансовой грамотности и как это правильно сделать

Зачем учить ребёнка финансовой грамотности и как это правильно сделать

Финансовая грамотность – это основа для успешного существования в обществе. Обладая ею, человек начинает рациональнее распоряжаться своими деньгами, растить капитал и инвестировать – что позволяет ему сформировать более устойчивое положение.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх