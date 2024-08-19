Поселок Нью-Йорк в ДНР перешел под полный контроль российской армии, а гарнизон ВСУ в Новогродовке под Покровском находится на грани уничтожения Юлия СоколоваРоссийские военные силы взяли под свой контроль Нью-Йорк, расположенный в пределах Донецкой народной республики, как сообщают источники sila-rf.