В Самаре в ноябре 2021 года территорию завода Тарасова начали подготавливать к застройке

На территории уже проводятся земляные работы В Самаре местный видеоблогер Сергей Бобин с высоты птичьего полета заснял, как на территорию завода имени Тарасова со стороны Московского шоссе съехалась спецтехника и начались активные земляные работы.
На территории уже проводятся земляные работы В Самаре местный видеоблогер Сергей Бобин с высоты птичьего полета заснял, как на территорию завода имени Тарасова со стороны Московского шоссе съехалась спецтехника и начались активные земляные работы.
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