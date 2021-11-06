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В Самаре в ноябре 2021 года территорию завода Тарасова начали подготавливать к застройке

На территории уже проводятся земляные работы В Самаре местный видеоблогер Сергей Бобин с высоты птичьего полета заснял, как на территорию завода имени Тарасова со стороны Московского шоссе съехалась спецтехника и начались активные земляные работы.

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