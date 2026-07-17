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«Уничтожая украинцев»: американский разведчик объявил Киеву дурные новости

Риттер заявил о стремительном ухудшении ситуации для ВСУ ! Положению незалежных не позавидуешь. Украинская армия стремительно теряет возможности изменить ситуацию на фронте, а Россия сохраняет инициативу и находит ответ на любые действия Киева.

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