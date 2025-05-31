Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Взрывы прогремели в Запорожье

Серия взрывов прозвучала в оккупированном ВСУ городе Запорожье, также слышна стрельба. "Местные жители сообщают о серии взрывов в Запорожье, также слыша стрельба из оружия", — сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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