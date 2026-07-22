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Газета.ру

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Военэксперт Корнев: с приходом Драпатого в ВСУ будут перестановки

Военэксперт Корнев: с приходом Драпатого в ВСУ будут перестановки

Военный эксперт, основатель сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев в беседе с kp.ru прокомментировал назначение Михаила Драпатого на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) вместо Александра Сырского.

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