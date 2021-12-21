RusNewsToday24

163 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Викторов
    А почему бы не провести объективное расследование данного взрыва и в результате установить, что это была диверсия? По...Газопровод взорва...
  • Lehanaizhe
    Вопрос: зачем это нужно России?Столтенберг: НАТО...
  • Андрей Викторов
    Я не против вакцинации, но я против принуждения к вакцинации. А гражданка Попова имеет отношение к разработке одной и...Попова заявила о ...

Коротченко рассказал, чем РФ ответит НАТО в случае игнорирования предложений Москвы

Коротченко рассказал, чем РФ ответит НАТО в случае игнорирования предложений Москвы

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что РФ создаст контругрозы в самых чувствительных для НАТО местах, если военный блок не согласится на предоставление письменных гарантий безопасности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх