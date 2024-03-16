Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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    Товарищи депутаты Госдумы, не обращайте внимания на Конституцию и не читайте ее, вам это не нужно. Ведь вы – господа ..."Он защищал нас":...
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"Он защищал нас": русская жена вступилась за стрелка-мигранта

"Он защищал нас": русская жена вступилась за стрелка-мигранта

На Музафаре — два дела о покушении на убийство. Второе преступление он совершил, когда ещё шло следствие по первому.

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Комментарии
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Юрий Белов
Почему до сих пор не отменили мораторий на смертную казнь? Причём, этот вопрос в Думе никто, по моим наблюдениям, даже не поднимает! На таком фоне дебаты о том, курить мне на собственном балконе, или нет, принимают совершенно абсурдный характер! &quot;О здоровье нации&quot; они пекутся! А если какой-нибудь &quot;незаменимый&quot; мне завтра башку проломит, это уже не будет &quot;здоровьем нации&quot;?
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1 час.
Уя
Уфимцев я
Вот до чего довела политика губернатора Текслера и мэра Котовой! Сами мигранты в интернете хвастают, что Челябинск - самый &quot;приветливый&quot; город для них: передают дру другу &quot;хитрости&quot;, как можно закрепиться и получить временное разрешение на жительство здесь, как получить пособия на детей... А Котова на прошлой неделе еще и сертификаты на жилье мигрантам торжественно выдавала! Свои проблемы город перед русскими очередниками на жилье, видимо, уже решил? Позор всем коррумпированным чиновникам города!
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1 час.
вп
валентина пожиленко
Товарищи депутаты Госдумы, не обращайте внимания на Конституцию и не читайте ее, вам это не нужно. Ведь вы – господа и ваш господский междусобойчик действует по своим законам, а потому и не должно быть вам стыдно за игнорируемое вами действующее законодательство. А если вам страсть как захочется отдохнуть за рубежом, так организуйте себе служебную командировку, к примеру, &quot;для развития межпарламентских связей&quot;. В общем, творите и дерзайте господа депутаты Госдумы, не &quot;оглядываясь&quot; и не обращая внимания на честь, совесть и порядочность, которых, как видится, у большинства из вас уже нет, а потому они и не помешают вам! (сарказм)
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4 мин.

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