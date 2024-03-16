"Он защищал нас": русская жена вступилась за стрелка-мигранта

Юрий Белов Почему до сих пор не отменили мораторий на смертную казнь? Причём, этот вопрос в Думе никто, по моим наблюдениям, даже не поднимает! На таком фоне дебаты о том, курить мне на собственном балконе, или нет, принимают совершенно абсурдный характер! "О здоровье нации" они пекутся! А если какой-нибудь "незаменимый" мне завтра башку проломит, это уже не будет "здоровьем нации"?

Уя Уфимцев я Вот до чего довела политика губернатора Текслера и мэра Котовой! Сами мигранты в интернете хвастают, что Челябинск - самый "приветливый" город для них: передают дру другу "хитрости", как можно закрепиться и получить временное разрешение на жительство здесь, как получить пособия на детей... А Котова на прошлой неделе еще и сертификаты на жилье мигрантам торжественно выдавала! Свои проблемы город перед русскими очередниками на жилье, видимо, уже решил? Позор всем коррумпированным чиновникам города!