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Индукционный котел отопления — виды, монтаж, плюсы и минусы

Индукционный котел отопления — виды, монтаж, плюсы и минусы

Приняв решение обогревать свой дом с помощью электроэнергии либо установить дополнительный электрический источник тепла, домовладельцы задаются вопросом, — отопитель какого типа задействовать? Здесь выбор невелик, на рынке предлагаются электрические теплогенераторы трех типов: ТЭНовые, электродные и вихревые (индукционные).

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