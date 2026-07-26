"Атаки идут одна за другой". Выигрышная модель Wildberries дала сбой: Что теперь будет с маркетплейсом?

Выигрышная бизнес-модель Wildberries в условиях боевых действий дала сбой. Так, централизация складской логистики, обеспечившая оптимизацию процессов и серьёзные прибыли, сыграла злую шутку на фоне конфликта.
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