Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 558 подписчиков

"Атаки идут одна за другой". Выигрышная модель Wildberries дала сбой: Что теперь будет с маркетплейсом?

"Атаки идут одна за другой". Выигрышная модель Wildberries дала сбой: Что теперь будет с маркетплейсом?

Выигрышная бизнес-модель Wildberries в условиях боевых действий дала сбой. Так, централизация складской логистики, обеспечившая оптимизацию процессов и серьёзные прибыли, сыграла злую шутку на фоне конфликта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии