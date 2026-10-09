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Крымская газета

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Выплаты крымчанам за отключения света начнутся со следующей недели

Выплаты крымчанам за отключения света начнутся со следующей недели

Крымчанам, остававшимся более двух суток без электричества, начнут выплачивать компенсации со следующей недели.

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