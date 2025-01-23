«Жутковато, если честно»: кто из звезд шокировал публику новым имиджем

Поклонники не узнают Стаса Михайлова. Зачем 55-летний исполнитель перешел на молодежный стиль в одежде? Почему в сети активно обсуждают ботинки народного артиста РФ? Кто еще из знаменитостей одет не по возрасту? И как новый облик Глюкозы напугал фанатов? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».