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Бэм Адебайо: «Надеру Леброну задницу, захватывающий сезон»

Леброн Джеймс перешел в «Филадельфию», несмотря на ожидания в НБА. Центровой «Майами», где форвард мог оказаться в это межсезонье, Бэм Адебайо прокомментировал этот исход.

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