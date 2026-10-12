«Война выходит за пределы Украины и российских границ» – укро-правозащитница пугает Европу вооружёнными средне-азиатами

Иностранные добровольцы в рядах РФ по численности составляют среднюю европейскую армию. Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявила украинская «правозащитница», эксперт по адвокации признанной в РФ нежелательной организации Truth Hounds Мария Томак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».