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«Война выходит за пределы Украины и российских границ» – укро-правозащитница пугает Европу вооружёнными средне-азиатами

«Война выходит за пределы Украины и российских границ» – укро-правозащитница пугает Европу вооружёнными средне-азиатами

Иностранные добровольцы в рядах РФ по численности составляют среднюю европейскую армию. Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявила украинская «правозащитница», эксперт по адвокации признанной в РФ нежелательной организации Truth Hounds Мария Томак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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