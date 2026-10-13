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«Угроза для санкционной политики и безопасности»: как Европа саботирует мирные усилия США по Украине

«Угроза для санкционной политики и безопасности»: как Европа саботирует мирные усилия США по Украине

Зеленский заявил, что партнёры не предупредили ВСУ об очередном российском ракетном ударе. Как ранее сообщили украинские ВВС, цели были обнаружены только в момент атаки, а не пуска.

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