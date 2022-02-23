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Экономист Алексашенко: «В санкциях США против ЦСКА ничего страшного нет. Более серьезными станут меры от ЕС»

Экономист Алексашенко: «В санкциях США против ЦСКА ничего страшного нет. Более серьезными станут меры от ЕС»

Известный экономист, бывший заместитель министра финансов РФ Сергей Алексашенко прокомментировал попадание футбольного клуба ЦСКА в санкционный список США.

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