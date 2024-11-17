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Так и не помирились: что известно об отношениях Владимира Левкина и Бари Алибасова

Так и не помирились: что известно об отношениях Владимира Левкина и Бари Алибасова

Прощение, пришедшее слишком поздно: Бари Алибасов вспоминает Владимира Лёвкина. Бари Алибасов и Владимир Лёвкин, некогда неразлучные коллеги, разругались более 10 лет назад, когда перспективный музыкант со скандалом покинул группу “На-На”.

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