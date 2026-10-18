В субботу у берегов Ялты в Черном море произошло землетрясение магнитудой 3.0. Толчок зафиксирован в 09:57 в 18 км от побережья.
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