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Элькади: египетские отели решили не отказываться от системы “все включено”

Элькади: египетские отели решили не отказываться от системы “все включено”

Во время летнего сезона 32024 года большинство египетских отелей сохранят систему «все включено», а также предложат своим гостям новую опцию — бесплатно посетить рестораны с национальной кухней A la carte, заявил глава управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади.

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