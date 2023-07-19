Идёт уничтожение инфраструктуры порта в Одессе. По разным источникам становится ясно, что по порту прилетает так, как не прилетало до этого.
Идёт уничтожение порта в Одессе
Комментарии
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OlegЫЧ
..... Стиральные машинки
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13 час.
Влад Владимиров
Когда смешивается дурость в головах с апломбом, то смесь получается страшнее динамита.))) Хохлы не раз уж доказали откуда в бошках у них тромбы.))) От чего у них там "планка сбита".)))
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11 час.
Андрей Stan
Нет... Это Россия возвращает вынутые ЧИПы из стиральных машин... Просто они другой системы... как в Белом солнце пустыни... )))
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7 час.
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